テレビ朝日の弘中綾香アナ（34歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「闘うオンナのワイドショー」（テレビ朝日系）に出演。“0歳から保育園”に批判的な論調は「ひろゆきさんが悪くて」と語った。今年の顔となる“闘うオンナたち”が忖度ナシで語り合う同番組、ホラン千秋がMCを務め、弘中アナのほか、森香澄やAマッソ加納らが出演した。女性の結婚・出産に関する話題の中で、実際に出産後に仕事復帰もしている弘中アナは、「