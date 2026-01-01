高島屋が、スウェーデンとフィンランドのテキスタイル約90点を集めた「北欧のテキスタイルと暮らし展」を開催する。会期は東京・日本橋高島屋では、2026年3月4日から16日まで、大阪高島屋では3月25日から4月13日まで。入場料は前売り券の一般が1000円、大学・高校生が800円。当日券は、一般が1200円、高校生が1000円で、中学生以下は無料。【画像をもっと見る】同展では、「織の国、北欧 家族のためのクリエイション」「Beauty