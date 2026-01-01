ロバの穴が、究極の弾力を追求した新商品「極もちもちわらび餅」を12月26日(金)より販売開始。箸でないとつかめない「とろとろ」食感で知られる同店が、構想から数年をかけて開発した“本気のもちもち”食感を楽しめます。また、12月30日(火)からは期間限定のスイーツもラインナップされます。 ロバの穴「極もちもちわらび餅」 発売日：2025年12月26日(金)販売場所：わらび屋本舗 1日800箱以上が売れる看板商