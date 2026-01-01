グローカルネットが、Amazonサイトで販売中のクルマのWiFi「KURUFi(クルファイ)」について、期間限定セールを実施。100GB(365日有効)の通信プランセットが36％割引、5GB(30日有効)の通信プランセットが41％割引となるほか、追加チャージも一律15％割引で提供されます。年末年始の帰省や旅行、出張時のネット環境をお得に整えるチャンスの到来です。 グローカルネット「KURUFi」期間限定セール セール期間：2025年1