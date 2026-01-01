日本最大級のショッピングモール「イオンレイクタウン」にて、冬の恒例グルメイベント「中華まん博覧会2026」が開催されます。2026年1月22日(木)から2月1日(日)までの11日間、全国各地から選りすぐりのご当地中華まんが集結。「1月25日の中華まんの日」を含む期間中、アツアツの中華まんを食べ比べできる祭典です。 中華まん博覧会2026 開催期間：2026年1月22日(木)〜2月1日(日)開催時間：11:00〜18:00開催場所：