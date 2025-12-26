西武からポスティングシステムでメジャー移籍を目指していた今井達也投手（27）がアストロズと契約合意に達したと1日（日本時間2日）、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のアスレチック担当チャンラー・ローム記者など複数の米メディアが報じた。交渉期限が米東部時間の2日午後5時（同3日午前7時）に迫る中での電撃合意となった。3年総額5400万ドル（約84億7800円）の大型契約。今井には平均年俸が抑えられたより長期契