フリーアナウンサーでタレントの森香澄（30歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「闘うオンナのワイドショー」（テレビ朝日系）に出演。子どもを「産みたい」という気持ちはあるものの、「やっぱりキャリア止まっちゃうだろうな」と思うと語った。今年の顔となる“闘うオンナたち”が忖度ナシで語り合う同番組、ホラン千秋がMCを務め、森のほか弘中綾香アナ、Aマッソ加納らが出演した。女性の結婚・出産に関する話題の中で、