西武からポスティング制度を利用してメジャー移籍を目指していた今井達也投手が、交渉期限を前日にした１日（日本時間２日）、アストロズと最大３年総額６３００万ドル（約９９億円）で合意に達したと、米メディアが報じた。米大リーグ公式サイトのマーク・フェインサンド記者によると、「年俸はベースが１８００万ドル（約２８億円）。２０２６年に登板イニングが１００イニングになると、３００万ドル（約４億７０００万円）