ハーバー研究所が、体の健康維持に必要な脂溶性ビタミン(ビタミンE・ビタミンA・ビタミンD)を手軽に補える栄養機能食品「E×A×D(イーバイエーバイディー)」を2026年2月19日(木)より展開。大人世代の美と健康を維持するために欠かせない栄養素をバランスよく配合し、内側からのケアを提案する栄養機能食品です。 ハーバー研究所「E×A×D(イーバイエーバイディー)」 発売日：2026年2月19日(木)価格：1,404円(税込)