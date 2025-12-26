PLAYFULBOX「neomamaism（ネオママイズム）」が2025年6月より展開している「Wood-Based WIPES(世界基準のプレミアムなおしりふき)」が、2025年12月、日本企業のベビーブランドのおしりふきとして初めて、米国の第三者機関EWGによる「EWG Verified(R)(EWG認証)」の最高評価を獲得。成分の安全性に自信があるからこそ実現した、成分表示を前面に表記したパッケージデザインのおしりふきです。 neomamaism「Wood-Based WIPES」&#