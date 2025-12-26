西武からポスティング制度を利用してメジャー移籍を目指していた今井達也投手が、交渉期限を前日にした１日（日本時間２日）、アストロズと最大３年総額６３００万ドル（約９９億円）で合意に達したと、米メディアが報じた。今井は２６日（同２７日）に渡米。代理人を務めるスコット・ボラス氏と合流し、交渉の大詰めを迎えていた。今井争奪戦の参加球団の中に名前が挙がっていたアストロズが、最終的に今井獲得に成功した。昨