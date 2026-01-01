西武からポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた今井達也投手（２７）がアストロズと契約合意したことが１日（日本時間２日）、分かった。◇ヒューストン・アストロズ１９６２年、球団拡張でメッツとともにナ・リーグに参入。当時のニックネームは「コルト４５Ｓ」だったが、史上初の屋内球場アストロドーム完成の６５年から「アストロズ」となった。１９８０年に初の地区優勝。２００５年に初のリーグ優