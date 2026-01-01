Beauty & Health Researchは、吸収効率を考慮し成分を刷新した「UVケアプラス」を2025年12月30日より展開。「飲む」ことで全身の紫外線対策をサポートするサプリメントが、さらなる進化を遂げて登場。グルタチオン生成をサポートする成分構成へと見直しを図り、より効率的なケアを実現。日差しの強い季節だけでなく、通年での対策を強力にバックアップするアイテム。 ドクターズチョイス「UVケアプラス」 発売