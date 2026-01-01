カルチャーズジャパンから、スーツケース修理専門店「MY SUITCASE 新大阪店」が登場します。2025年12月25日より、大阪・新大阪駅エリアにて順次展開がスタート！新幹線・在来線の結節点である「新大阪駅」から徒歩1分という圧倒的な好立地に、旅行者の強い味方が誕生。急なキャスター破損などのトラブル対応はもちろん、プロが再生した高品質な「リメイク・スーツケース」の販売も行います。 カルチャーズジャパン・MY SUITCA