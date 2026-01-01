COBOLが出版する北川 達也著『喜びの道をひらく天の言霊の道』が、「全国学校図書館協議会」の選定図書に選定。学校図書館に適した図書として、2021年の『ブッダの獅子吼原始仏典・法華経の仏教入門』に続き、同著者による2作目の選出という快挙を達成しました。 COBOL『喜びの道をひらく天の言霊の道』 選定情報：第1677回選定図書分類記号：159(人生訓・教訓)対象の程度：中学・高校向き発売日：2024年4月