交渉期限は日本時間2026年1月3日午前7時ポスティングシステムでのメジャー挑戦を目指す西武・今井達也投手がアストロズと合意したと「ニューヨーク・ポスト」のジョン・ヘイマン記者が1日（日本時間2日）に報じた。交渉期間は米東部時間19日午前8時（同日午後10時）から2026年1月2日午後5時（同3日午前7時）までだった。米記者によると「最大6300万ドル（約98.8億円）の3年契約で、毎年オプトアウトの条項を含む契約を結んだ」