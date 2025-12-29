ネイマールはサントスと2026年の12月まで契約を更新したとサッカー移籍市場のジャーナリストであるファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。ユース時代からバルセロナ移籍まで在籍していたサントスに2025年1月に戻ってから怪我による欠場に苦しみながらも、11月にハムストリングの負傷から復帰し、キャプテンマークを巻いて7試合で5ゴールを記録、12月3日のユヴェンチュード戦ではハットトリックを達成した。しかし、好調のエース