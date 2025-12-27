マンチェスター・シティはボーンマスに所属するアントワーヌ・セメンヨの補強間近と報じられている。今季のマンチェスター・シティは開幕3戦で2敗を喫したことでスタートダッシュに失敗したものの、現在プレミアリーグ6連勝中で2位につけ、首位アーセナルから勝ち点5差という状況。セメンヨの補強を追い風としたいところだ。監督のペップ・グアルディオラは昨シーズン3位という結果をシーズン途中の補強成功によって得られたものだ