[1.1 プレミアリーグ第19節](アンフィールド)※26:30開始<出場メンバー>[リバプール]先発GK 1 アリソン・ベッカーDF 4 フィルヒル・ファン・ダイクDF 5 イブラヒマ・コナテDF 12 コナー・ブラッドリーDF 26 アンドリュー・ロバートソンMF 7 フロリアン・ビルツMF 8 ドミニク・ショボスライMF 17 カーティス・ジョーンズMF 30 ジェレミー・フリンポンMF 38 ライアン・フラーフェンベルフFW 22 ウーゴ・エキティケ控えGK 25 ギ