栃木県日光市のグランピングリゾート「ブリリアントヴィレッジ日光」は、開業3周年を記念した特別キャンペーン「日光25％OFF！ 3周年記念プラン」を発売。「日光（ニッコー＝25）」にちなんで宿泊料金が25％OFFとなるお得なプランに加え、約4万球のLEDが輝く「イルミネーションナイト2025」や、冬の味覚を楽しむ「いちご狩りプラン」も同時展開する、冬の贅沢なグランピング体験の登場です。 ブリリアントヴィレッジ日光「開