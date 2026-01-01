1日午後、埼玉県の宇都宮線新白岡駅と久喜駅の間で踏切事故がありました。乗用車が大破し運転していた男性が一時、閉じ込められましたがその後、救助されました。消防などによりますと、1日午後2時すぎ、埼玉県白岡市のJR宇都宮線の踏切で「乗用車と電車の接触事故」と通報がありました。乗用車は大破し運転していた67歳の男性が閉じ込められましたが、およそ2時間後に救助され、搬送の際、意識はあったということです。また電車の