プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「焼きエビ入りお雑煮」 「具だくさん肉団子」 「カブの酢の物」 の全3品。 メインはお澄ましのお雑煮！主菜はおせち料理のお煮しめを使ったアレンジレシピ！【主食】焼きエビ入りお雑煮 エビとお餅を焼いて香ばしさをプラス。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：183Kcal レシピ制作：管理栄養士、料理家杉本 亜希子材料（2人分） エビ&