宮崎県は1日、延岡市の養鶏場で、高病原性鳥インフルエンザの疑いがある事例が発生したと発表した。遺伝子検査で陽性と確認されれば、飼育する鶏約6千羽を殺処分する。いずれも肉用鶏の親となる「種鶏」。確定すると今季全国で13例目。宮崎県によると1日、死んだ鶏が増えていると養鶏場から通報があり、簡易検査した結果、陽性を確認した。