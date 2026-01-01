茅ケ崎警察署（資料写真）茅ケ崎署は１日、茅ケ崎市に住む契約社員の７０代男性が昨年９〜１２月にかけて、株の投資名目などで現金計約５３００万円をだまし取られたと発表した。署によると、男性は昨年９月１６日、投資の学習を目的とした交流サイト（ＳＮＳ）のグループに登録。アシスタントを名乗る女から勧められ、株式売買のアプリをインストールした。その後「未公開株を買うことができる」「絶対に上がる株がある」な