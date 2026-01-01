茨城・水戸市のアパートで、血を流して倒れていた女性が見つかり、死亡が確認され、警察は事件の可能性も視野に捜査しています。12月31日午後7時すぎ、水戸市加倉井町のアパートの一室で「妻が玄関で血を流して倒れている」と住人の男性（27）から通報がありました。警察によりますと、男性が帰宅したところ、妻でネイリストの女性（31）が玄関で血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院でまもなく死亡が確認されました。