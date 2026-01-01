群馬・富岡市の空き家から女性の遺体が見つかり、警察は女性の通帳を盗んだ疑いで逮捕された知人の男が、事情を知っているとみて捜査しています。12月30日に富岡市に住む富田春枝さん（81）の行方不明届を受理して、警察が捜査していたところ、春枝さん宅から通帳などを盗んだ疑いで住所不定の富田健一容疑者（55）を逮捕しました。富田容疑者は春枝さんの知人で「お金に困っていた」と容疑を認めているということです。また1日朝