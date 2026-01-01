2日は、上空に強い寒気が流れ込むため、西日本でも、大雪に注意・警戒が必要です。北日本や北陸を中心に雪が続いていましたが、2日は、西日本でも広く雪が降り、平地でも大雪となるおそれがあります。積雪や凍結による車のスリップ事故や交通機関の乱れなどに注意が必要です。また、午後は、太平洋側も広く雪が降り、東京23区でも夕方から夜にかけて、うっすら雪が積もるおそれがあります。2日夕方にかけて予想される雪の量は、多