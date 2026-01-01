焼くことで引き出される甘さと、とろりとした食感がたまらない、その名も『ハッシュドねぎ』。たっぷりのねぎにツナとチーズを合わせれば、ほどよいこくでついつい完食。簡単なのに、おいしさは想像以上。外はこんがり、中はとろりのコントラストに、きっとハマります……！『ハッシュドねぎ』のレシピ材料（作りやすい分量）長ねぎ……2〜3 本（約 300g）ツナ缶詰（70g 入り）……1 缶〈A〉ピザ用チーズ……50g片栗粉……大さじ1