「ゲラン（GUERLAIN）」のフレグランスコレクション「ラールエラマティエール（L’ART & LA MATIÈRE）」から、メゾンのシグネチャー「ゲルリナーデ（GUERLINADE）」を中核に据えた、新ライフスタイルライン「ラールドゥヴィーヴル（L’ART DE VIVRE）」が登場する。キャンドルとソープを揃え、1月15日に発売する。ラ ブティック ゲラン ギンザ シックス、伊勢丹新宿店、阪急うめだ本店、郄島屋大阪店、西武百貨店