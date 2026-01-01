埼玉・白岡市の踏切で1日午後、JR宇都宮線の列車と車が衝突する事故があり、一部区間で運転を見合わせました。1日午後2時20分ごろ、JR宇觥宮線の新白岡駅近くの踏切で、下り列車と乗用車が衝突し、列車の先頭車両が脱線しました。警察によりますと、車は遮断機が下りている状態で踏切に進入していて、車を運転していた男性（67）が病院に搬送されましたが、意識はあるということです。この事故の影響で、宇都宮線の白岡駅か