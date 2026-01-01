【HG 「ONE PIECE」01】 1月 発売 価格：1回500円 ルフィ バンダイは、ガシャポン「HG 『ONE PIECE』01」を1月発売する。価格は1回500円。 ガシャポンHGシリーズに「ONE PIECE」が登場。カプセル内に入るサイズという制限の中、全身のリアルフィギュアとしての造型に悩みながらも全力を尽くし、渾身のルフィたちが完成したという。ラインナップはルフィ、ゾロ、サンジ