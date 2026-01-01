住所不定・55歳の無職の男が窃盗の疑いで逮捕され、群馬県にある男の関係先から81歳の女性の遺体が見つかりました。遺体で見つかったのは、群馬県富岡市の富田春枝さん（81）です。警察はきのう、富田さんの通帳と印鑑を盗んだ疑いで、知人で無職の富田健一容疑者（55）を逮捕しましたが、その後、富田容疑者がかつて住んでいた空き家を捜査したところ、春枝さんの遺体が見つかりました。富田容疑者は「金に困っていた」と窃盗容疑