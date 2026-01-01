俳優の哀川翔の息子で俳優の福地展成（２９）が、１日付けで芸能事務所・プロダクション尾木の所属タレントになったことが同日、分かった。福地はコメントを発表。「これまで支えてくださった皆様に、心より感謝申し上げます。素敵なご縁をいただき、新たな環境で俳優として歩み出せることを、大変嬉しく思っております」とし、「これからの新たな出会いに胸を躍らせながら、一つひとつ作品に誠実に向き合い、俳優としてより成