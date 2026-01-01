きのう、埼玉県白岡市のJR宇都宮線の踏切で電車と乗用車が衝突した事故の影響で、一部区間の上下線で運転見合わせが続いていますが、きょうの始発から運転が再開される予定です。きのう午後2時20分ごろ、埼玉県白岡市のJR宇都宮線・新白岡駅付近の踏切で電車と乗用車が衝突し、電車の一部車両が脱線しました。JR東日本によりますと、JR宇都宮線と湘南新宿ラインは一部の区間で上下線の運転を終電まで取りやめていますが、きょうの