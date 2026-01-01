1988（昭和63）年1月2日、新年恒例の一般参賀が皇居で行われ、昭和天皇が前年の手術から約100日ぶりに国民の前に姿を見せられた。お元気な様子の陛下は張りのある声で「私の健康について皆が心配してくれたことはありがとう」と話された。89年の一般参賀は記帳だけとなり、5日後に87歳8カ月で逝去された。