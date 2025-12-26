【その他の画像・動画等を元記事で観る】 鬼ちゃん（菅田将暉）が歌唱するau“三太郎”シリーズお正月新CM主題歌「とどけ、ぜんぶ。」フルバージョンMVが、1月2日に公開。1月9日からは、音源配信が開始となる。 ■大切な誰かに届けたくなる想いが溢れ出す KDDI、沖縄セルラーが1月1日より全国で放映している、au“三太郎”シリーズのお正月新CM『とどけ、ぜんぶ。』篇。12年目を迎えた三太郎シリӦ