俳優の福地展成（29）が、1日付けで芸能事務所「プロダクション尾木」所属となったことが発表された。俳優の哀川翔（64）を父に持ち、妹の福地桃子（28）も女優として活躍中。福地は「すてきなご縁をいただき、新たな環境で俳優として歩み出せることを、大変うれしく思っております」とコメントした。今年5月29日公開の出演映画「お終活3幸春！人生メモリーズ」（監督香月秀之）で、「プロダクション尾木」所属の三田佳