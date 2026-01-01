キヤノン「EOS R6 Mark III」が登場しました。フルサイズミラーレスの最新モデルで、幅広いユーザー層をターゲットとする注目度の高いミドルクラスモデルです。今回のレビューでは、先代「EOS R6 Mark II」からの静止画撮影に関する進化点を中心に見ていくことにします。「EOS R6 Mark III」は、EOS Rシステムの中核となるEOS R6シリーズの3世代目となるミラーレスです。基本性能の高さに加え充実した機能を備え、これまで同様プロ