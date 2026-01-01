沢口靖子主演のスペシャルドラマ『科捜研の女 ファイナル』が、テレビ朝日系にて1月23日20時から放送される。1999年10月のスタート以来、26年間にわたり現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けてきた『科捜研の女』が、その歴史に幕を下ろす。【写真】『科捜研の女 ファイナル』5大メモリアルプロジェクト開催決定京都府警科学捜査研究所（科捜研）の法医研究員・榊マリコ（沢口）を中心とした、ひと癖もふた癖もある研究