俳優の哀川翔の息子・福地展成が、1月1日付けで「プロダクション尾木」に所属したことが2日、発表された。【写真】サプライズの花束を鈴木砂羽から渡され笑顔を見せる哀川翔福地は、1996年8月10日生まれ、東京都出身。ドラマ『自転車屋さんの高橋君』（テレビ東京／2022年）、『外道の歌』（DMM TV／24年）、映画『少年と犬』（25年）などに出演。ドラマ、映画、舞台で経験を重ねてきた。5月には、映画『お終活3幸春！人生メ