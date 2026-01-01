俳優福地展成（ふくち・てんせい＝29）が1日付けで、プロダクション尾木に所属したことを発表した。父は俳優哀川翔で、妹は女優福地桃子。福地はこれまで、映画、ドラマ、舞台などで幅広く活躍してきた。映画「お終活3幸春！人生メモリーズ」（香月秀之監督、5月公開）が控えているコメントは以下の通り。「いつも応援してくださっている皆さま、関係者の皆さま。この度、2026年1月1日よりプロダクション尾木に所属する運びとな