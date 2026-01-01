１２月２９日、第１回四川省中国式生け花芸術展の出展作品「拂雲志（ふつうんし）」。（成都＝新華社配信／張可凡）【新華社成都1月1日】中国四川省成都市の杜甫草堂博物館で12月29日、同省初となる中国式生け花の芸術展が始まった。全国の著名花道家や若手フラワーアーティストの作品50点余りを展示している。会期は3日まで。１２月２９日、第１回四川省中国式生け花芸術展に出展されたロウバイの盆栽「古梅遺韻（こばいいいん