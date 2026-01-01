1999年10月のスタート以来、26年間にわたって現行連続ドラマ最多シリーズ記録を更新し続けてきた沢口靖子主演『科捜研の女』。科学捜査ミステリーの原点にして最高峰に君臨する本作が放送300回という節目を迎え、その歴史に幕を下ろすことが決定。1月23日（金）に『科捜研の女 ファイナル』が放送される。京都府警科学捜査研究所（科捜研）の法医研究員・榊マリコ（沢口靖子）を中心としたひと癖もふた癖もある研究員たちが、法医