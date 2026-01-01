チェルシーは1日、エンツォ・マレスカ監督がクラブから離れることを発表した。マレスカ監督は2024年6月にチェルシーの監督に就任すると1年目のプレミアリーグを4位で終え、UEFAヨーロッパカンファレンスリーグでは優勝。さらに25-26シーズン開幕前には32チーム制での第1回大会となったクラブワールドカップも優勝を果たしていた。今季はシーズンの半分となる19節を終えて暫定5位。首位と15ポイント差の状況で迎えた元日に退