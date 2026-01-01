[1.1 皇后杯決勝 I神戸1-2広島R 国立]期待されたゴールは奪えず、チームも優勝を逃す結果になったが、FW吉田莉胡は“特別なピッチ”で試合ができたことへの感謝を語った。「みんなと年を越せましたし、喜びを感じながらやっていた。元日・国立は特別だなと感じました」。大きな転機を迎えるシーズンになっている。吉田は昨年オフに下部組織時代を含めてプレーしたASエルフェン埼玉を離れることを決めた。「WEリーグの中でステ