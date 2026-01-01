東京ヴェルディは1日、DF林尚輝に第一子となる長女が誕生したことを報告した。クラブによると誕生日は昨年12月26日。林は自身のインスタグラム(@hayashi_naoki_23)を通じて「妊娠期間から出産まで頑張り続けてくれた妻には感謝しかありません!大切な存在の為にも、より一層強く、逞しくなりたいと想います。新たな心で2026年も精進して参ります!」とコメントしている。