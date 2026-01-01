アビスパ福岡は1日、DF安藤智哉(26)がザンクト・パウリ(ドイツ)へ完全移籍することを発表した。ザンクト・パウリにはMF藤田譲瑠チマも所属している。安藤は岡崎城西高から愛知学院大を経て2021年に当時J3のFC今治でプロキャリアをスタートさせた。23年にJ2の大分トリニータへ移籍し、25年にはJ1の福岡へ加入。7月のE-1でのA代表初招集を経て9月シリーズからは海外組を含めた日本代表に継続して選出されている(9月は負傷辞退)。