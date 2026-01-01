無症候性心筋虚血とは、心筋に血流の不足があるのにもかかわらず症状がない状態をいいます。 症状がないため知らず知らずのうちに重症化し、突然心筋梗塞を起こしたり突然死の原因となったりする重大な病気なのです。 今回はこの無症候性心筋虚血について質問にお答えしましょう。日常生活における注意点や周囲のサポート法についても解説しています。ぜひ参考にしてください。 ※この記事はメディカルドックにて『「無症