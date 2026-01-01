過去最高タイの２１位と奮闘したプレス工業の選手たち（同社提供）全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝）は１日、前橋市の群馬県庁前を発着点とする７区間、１００キロに４０チームが参加して行われ、２年ぶり出場のプレス工業（藤沢市）は過去最高に並ぶ２１位と奮闘した。前回大会は出場を逃したプレス工業は２区橋本が１０人抜きを達成し、過去最高タイの２１位でゴール。下里和義監督（４４）は「（前回出場の）２年前