あす2日は、西日本でも、大雪になるおそれがあります。積雪などによる交通障害に警戒が必要です。日本海側は雪が降り、西日本でも大雪に警戒が必要です。太平洋側も雲が広がりやすく、東京でも、夕方から夜にかけて、雪か雨が降るでしょう。■予想気温ほぼ全国的に真冬の寒さで、北風の冷たい一日でしょう。日中も、各地ひと桁の予想で、初詣などは、暖かい服装でお出かけください。■週間予報3日・4日も、日本海側は雪や雨が降り